نائب الرئيس الأمريكى السابق يثير التكهنات بإمكانية ترشحه للرئاسة فى 2024

أثارت زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية نيوهامشاير مؤخرا التكهنات بشأن احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.



ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية الأحد، فإن حضور بنس لفعاليات ذات صبغة انتخابية في تلك الولاية مثل حفل لجمع تبرعات لصالح المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ عن الولاية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس للعام المقبل إضافة إلى لقائه مع بعض النشطاء السياسيين المحليين وتوقفه بأحد المخابز المحلية كل ذلك حمل إشارات بشأن ما يرمي إليه نائب الرئيس السابق.



ولم يستبعد بنس إمكانية الترشح للرئاسة في 2024، حتى لو خاض السباق الانتخابي ضد الرئيس السابق ترامب الذي يكرر تلميحاته بإمكانية دخوله الانتخابات.



وتعرض بنس لانتقادات حادة من جانب ترامب بسبب إشراف نائبه السابق، والذي كان بحكم منصبه رئيسا لمجلس الشيوخ، على جلسة المصادقة على نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية والتي أسفرت عن هزيمة ترامب.



وأظهر استطلاع للرأي لجامعة هارفارد الأمريكية قبل أيام حول الاحتمالات الخاصة بانتخابات 2024 أن ترامب هو المرشح الأول المحتمل لتلك الانتخابات بنسبة 67% بينما بنس 9% ، أما في حالة عدم ترشح ترامب فإن نسبة بنس ترتفع إلى 25%.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف ، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.

وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.