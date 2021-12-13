يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية .

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 13-12-2021

جاءت أسعار حديد التسليح اليوم تتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأسمنت البورتلاندي ما بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، ويراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن والأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن و الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 150 جنيها.

وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيهًا للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

وبلغ سعر متر الرمل في السوق المحلي المصري اليوم نحو 60 - 100 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الطوب فجاءت على النحو التالي:

طوب أسمنتي مصمت بمقاس 6×12.5×25 بسعر 630 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب أسمنتي مفرغ بمقاس 12×20×40 بسعر 3729 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب أسمنتي مفرغ بمقاس 20×20×40 بسعر 4746 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب طفلي مثقب بمقاس 6.5×12×25 بسعر 495 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب طفلي مثقب بمقاس 13×12×25 بسعر 918 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب رملي وردي بمقاس 6×12×25 بسعر 839 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب رملي خفيف بمقاس 20×20×60 بسعر 550 جنيهًا لكل 1 متر مكعب.

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.