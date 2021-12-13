الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا عن زيارة سفيرتها إلى المجلس الشيعي بلبنان: مشكلتنا مع حزب الله لا الشيعة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة سفيرتها في لبنان دورثي شيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مشكلة واشنطن مع "حزب الله" فقط وليس مع الطائفة الشيعية في لبنان.

 

وقالت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية إن "الولايات المتحدة لديها مشكلة مع حزب الله ولا مشكلة لديها مع الشيعة وهي ستستمر بالتواصل معهم".

 

وتابعت أن "الولايات المتحدة لن تربط الشعب اللبناني بالمفاوضات التي تجري في فيينا" حول الملف النووي الإيراني.

 

وأضافت أن "واشنطن تسعى لعلاقات جيدة مع نسيج المجتمع اللبناني وهي تفرق بين الشيعة وحزب الله الذي يعمل خدمة لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني".

 

وكانت شيا أجرت زيارة إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الضاحية الجنوبية لبيروت، واجتمعت مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، مقدمة التعازي بوفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان.

حزب لبنان الولايات المتحدة حزب الله سفير لولايات المتحدة لمجلس شكل زيارة المجلس الولايات المتحد الشيعة الله

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