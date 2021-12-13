روسيا: توسع الناتو شرقا سيؤدى إلى تبعات ثقيلة على الحلف

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الناتو من أنه سيواجه "تبعات ثقيلة" في حال إقدامه على استمرار التوسع إلى الشرق نحو حدود روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال ريابكوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "إنها بالفعل تعتبر من المشاكل الكبيرة في المنطقة الأوروبية الأطلسية. التوسع غير المحدود للناتو على مدار السنوات الـ10 الأخيرة أظهر لنا أن التأكيدات المسبقة والوعود والتعهدات، التي لم يتم تحديدها في شكل قانوني، لا قيمة كبيرة لها".

وأوضح ريابكوف: "قيل للقيادة السوفييتيين ومن ثم الروس مرارا على أعلى المستويات إنه لن يجري أي توسع لاحق للناتو إلى الشرق، لكننا نرى وضعا معاكسا".

وشدد ريابكوف على أن عملية توسع الناتو دخلت منذ زمن طويل في تناقض مع مبدأ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القائل إن انضمام إلى التحالفات لا يمكن أن يحدث على حساب أمن الدول الأخرى.

وتابع: "سنواصل بإصرار لفت انتباه الأطراف، سواء الدول الأعضاء في الناتو وتلك التي لا تدخل ضمن الحلف لكنها تسعى إلى ذلك، إلى استحالة الجمع بين الاثنين. لذلك يجب ألا يكون هناك أي توسع لاحق لحلف الناتو".

وأردف: محاولات عرض الأمر كما لو أن روسيا ليس لديها حق النقض هنا كلها محاولات بوسائل غير مناسبة. سنقف على أرضنا: في حال تصرف معارضينا بطريقة معاكسة سيرون أنه لن يتم تعزيز أمنهم، والتبعات بالنسبة لهم ستكون ثقيلة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام روسية، أن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا تجاوزت 10 ملايين حالة، وكان قد تماثل 31391 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 36446 مريضا فى اليوم السابق.

ووفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة، بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا منذ بداية تفشى الجائحة 10 ملايين و16896 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و741355 شخصا، فيما توفى 289483 شخصا.

وفي سياق متصل، كانت قد أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية، حصولها على نحو 21 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن روسيا قامت بتوريد 14 مليونا و683 ألفا و210 جرعات من لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، مشيرة إلى أن 10 ملايين و125 ألفا و655 جرعة منها هي المكون الأول للقاح، فيما تمثل 4 ملايين و557 ألفا و555 جرعة المكون الثاني له.