الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن "قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد طيران التحالف العربي، هجومًا واسعًا في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت إثر المعارك من استعادة مواقع عدة، بينها موقعًا الشبكة والإريلات".

وأضاف المصدر أن "الجيش اليمني تمكن خلال هجومه العكسي من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة اللجمة، وذلك بعد أيام من سيطرة جماعة الحوثيين عليها".

وأشار إلى أن تقدم القوات الحكومية أتى بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب دعمًا وإسنادًا لقواته المرابطة في جبهة البلق القبلي، موضحًا أن المعارك أوقعت 42 قتيلًا وعشرات المصابين من الجانبين.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف العربي، استهدف يوم الأحد بـ25 غارة محافظة مأرب، تركزت 21 غارة منها على البلق في مديرية الوادي جنوب المحافظة، فيما استهدفت 4 غارات مديرية صرواح غربها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل أكثر من 200 مسلح من جماعة الحوثيين وتدمير 21 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 35 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد آخر، أحكمت القوات المشتركة الحكومية اليمن، سيطرتها على عدد من الجبال والمواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية جبل راس، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة أحرزت تقدمات جديدة، وسيطرت على جبال "المغارب، وجبل محور العبد"، المطلة على مديرية جبل راس، ثاني مديرية بعد السيطرة على مديرية حيس.

وأضافت أن القوات المشتركة واصلت تقدمها شمال مديرية حيس تجاه الجراحي بعد تأمين مثلث العدين.

وأوضحت المصادر، إجمالي سيطرة القوات المشتركة خلال الساعات الماضية، حيث تم تحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس.

اليمن الحوثيين الجيش يعلن الحوثي مواقع يمني الجيش اليمني مارب يمن لحوثي استعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الإحصاء: 22.3% من النساء تعرضن للعنف الجسدى

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

جونسون: موجة هائلة من كورونا آتية

المكسيك: 52 وفاة جديدة بكورونا

فرنسا: 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية