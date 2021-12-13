الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن "قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد طيران التحالف العربي، هجومًا واسعًا في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت إثر المعارك من استعادة مواقع عدة، بينها موقعًا الشبكة والإريلات".

وأضاف المصدر أن "الجيش اليمني تمكن خلال هجومه العكسي من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة اللجمة، وذلك بعد أيام من سيطرة جماعة الحوثيين عليها".

وأشار إلى أن تقدم القوات الحكومية أتى بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب دعمًا وإسنادًا لقواته المرابطة في جبهة البلق القبلي، موضحًا أن المعارك أوقعت 42 قتيلًا وعشرات المصابين من الجانبين.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف العربي، استهدف يوم الأحد بـ25 غارة محافظة مأرب، تركزت 21 غارة منها على البلق في مديرية الوادي جنوب المحافظة، فيما استهدفت 4 غارات مديرية صرواح غربها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل أكثر من 200 مسلح من جماعة الحوثيين وتدمير 21 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 35 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد آخر، أحكمت القوات المشتركة الحكومية اليمن، سيطرتها على عدد من الجبال والمواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية جبل راس، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة أحرزت تقدمات جديدة، وسيطرت على جبال "المغارب، وجبل محور العبد"، المطلة على مديرية جبل راس، ثاني مديرية بعد السيطرة على مديرية حيس.

وأضافت أن القوات المشتركة واصلت تقدمها شمال مديرية حيس تجاه الجراحي بعد تأمين مثلث العدين.

وأوضحت المصادر، إجمالي سيطرة القوات المشتركة خلال الساعات الماضية، حيث تم تحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس.