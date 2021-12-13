جونسون: موجة هائلة من كورونا آتية

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن "موجة هائلة" لجائحة فيروس كورونا تلوح في الأفق لتضرب بلاده جراء المتحور "أوميكرون".

وقال جونسون، في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في أنحاء المملكة المتحدة: "ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون".

وأعلن جونسون في هذا السياق أن الجرعات المعززة من اللقاحات ضد المرض ستكون في متناول من تجاوز من العمر 18 عاما بحلول نهاية ديسمبر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، التي وصلت حتى الآن إلى 63 دولة على الأقل، تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، بينها "دلتا"، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا غير حادة، إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

كما توقعت وكالة الأمن الصحي البريطانية مؤخرا أن متحور "أوميكرون" سيصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة بحلول أواسط يناير.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المثيرة للقلق"، أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.