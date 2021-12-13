الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان تؤكد حرصها على ألا يكون البلد مقرا للإساءة أو التطاول على العرب

وزارة الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، الحرص الشديد على ألا يكون لبنان مقرا أو ممرا للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية.


ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن بيان الخارجية اللبنانية أنها تتابع"باهتمام شديد" التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول "استضافة بيروت مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية تحاول الإساءة لمملكة البحرين".


وشددت وزارة الخارجية اللبنانية التزامها الكامل بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للأخوة العرب، معربة عن تمنياتها دائما، بإيجابية وبانفتاح استمرار الحوار المباشر والتعاون والتنسيق، لمنع حصول أي عمل مشابه، ولمعالجة أي مسألة يمكن أن تسيء أو توتر العلاقات الأخوية.

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