وفد حكومى عمانى يتفقد المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية

شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي زيارة وفد حكومي رفيع المستوى من الجمهورية العراقية، ممثلًا في وزارة الإسكان، وذلك لمناقشة نظيرتها بشأن تطبيق التجربة المصرية بمشروعات إعادة إعمار العراق.

وأجرى وفد حكومي رفيع المستوى من سلطنة عمان، برئاسة الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومسئولي وزارة الإسكان بعمان، زيارة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الجهاز والمشروعات، وذلك لبحث سبل التعاون والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، التى تدل أن الجمهورية الجديدة محط أنظار كافة الدول.

تفاصيل زيارة وفد حكومي عماني بالعاصمة الإدراية الجديدة



وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدراية الجديدة، أنه تم استقبل الوفد العماني بمقر جهاز المدينة لعرض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها، وتقديم شرح واف حول مكونات المدينة، بجانب تلقي بعض الاستفسارات من أعضاء الوفد العماني، ومنها حول كيفية الوصول إلى هذا الإنجاز العظيم وما السر وراء ذلك، والتى تم الرد عليها من قبل مسئولى وزارة الإسكان بمصر.

وأضاف “الشربيني” أنه تبع ذلك جولة تفقدية لأعضاء الوفد العماني بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بدءً من البرج الأيقوني وهو أعلى برج بأفريقيا، حيث تم إطلاع أعضاء الوفد على أهم معالم المدينة من أعلى البرج، والذي يتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث تفضل أعضاء الوفد بالصعود للطابق الثاني والخمسين من البرج.

وقال: شملت الزيارة تفقد الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، ثم تبع ذلك جولة تفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتى شملت الحي السكني الخامس R5 - مسجد مصر - مبني مجلس الوزراء - الحي الحكومي ومبنى البرلمان المصري، ثم الحي السكني الثالث R3.

من جانبه، تقدم وزير الإسكان العماني، بخالص الشكر لكل المصريين وفي مقدمتهم القيادة السياسية، التي تقوم على تنفيذ هذا الإنجاز والصرح العظيم، والذي يعد أقل تعبير عن تاريخ المصريين بناة الأهرامات أكبر شاهد على عظمتهم.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن السر وراء حجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب الإصرار والعزيمة من كل مصري يعمل داخل هذا المشروع العظيم.

وفي ختام الزيارة أقيمت مأدبة غداء للوفد العماني بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن الوفد العماني، ضم الدكتور محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعمان، وأشرف المحروقي، رئيس مكتب وزير الإسكان العماني، والمهندس محمد الجابري، مدير عام الإسكان بمسقط بسلطنة عمان، والمهندس سلطان الغافري، مدير عام الإسكان بمحافظة طفار بسلطنة عمان وعلي العيسائي، مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الشرقية، وجمال الهادي رئيس الهوية والتواصل.