تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية



ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ( 30% تقريبا).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 9

سيوة 19 9

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 7

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 8

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 28 12

الوادي الجديد 27 9

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16