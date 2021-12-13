تموين مطروح: 10 فروع لدلتا ماركت توفر السلع وفارق نقاط الخبز بتخفيضات 25%

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن، إجمالي عدد فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بلغت نحو عشر فروع منتشرة على مستوى المحافظة تقوم بتوفير السلع الأساسية والغذائية والسلع الحرة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % ل 30 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال الشيباني في تصريح خاص للدستور إن، هذه الفروع تطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها للكيلو واللحوم الهندي المجمدة بسعر 56 جنيها للكيلو اللحم المفروم بسعر 70 جنيها للكيلو.

وأشار إلي أن الفروع تطرح وتوفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية في اختيار المواطن ما يناسبه من السلع الأساسية والسلع الحرة.

وتابع أن هذه المجمعات الاستهلاكية تقوم بدور فعال كرمانة الميزان في ضبط الأسواق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين ومراعاة البعد الإجتماعي ومحدودي الدخل.

وأضاف أن الفروع تطرح الخضار والفاكهة من خلال أقسام متخصصة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 25 في المئة.