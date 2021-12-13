الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حدائق العاصمة»: دخول الغاز لـ1124 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين

جهاز حدائق العاصمة
جهاز حدائق العاصمة يحتفل بتركب البوجاز للوحدات السكنية

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات القومية بجهاز مدينة حدائق العاصمة، وذلك رفقة الجولة  المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة. 

وتفقد «بهجات» والوفد المرفق له بمشروع عمارات المرحلة الأولى مواقع سكن لكل المصريين 1124 عمارة لـ29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع  وأعمال الطرق بالمرحلة  الأولى والوحدات السكنية للمرحلة الأولى الخاصة بالإعلان العاشر «سكن لكل المصريين». 

وشدد مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام وسرعة نهو المشروعات القومية الجاري تنفيذها، كما أكد على الاهتمام بجودة تنفيذ المشروعات، مضيفاً أنه حدد كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، كما طالب الشركات المنفذة لأعمال الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف لنهو الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات. 

جهاز حدائق العاصمة يحتفل بدخول الغاز بمشروع سكن لكل المصريين 

وعلى صعيد آخر، قال المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن تم توصيل «البوتوجاز» بمشروع سكن لكل المصريين لعدد 1124 عمارة بواقع 29496 وحدة سكنية بالمشروع، حيث تجاوزت نسبة  إنجاز المشروع نحو 95%، موضحاً أنه سيتم تسلم كافة الوحدات السكنية بالمشروع كاملة المرافق. 

وأوضح «عبد العزيز » أن بهذا الصدد تم اليوم عمل احتفال مصغر من قبل المهندس كمال بهجات والمهندس عادل  عبد العزيز رئيس الجهاز ونواب ومعاوني رئيس الجهاز والإدارات التنفيذية والعاملين بالجهاز وتم إطفاء أول شمعة لمرور أول عام على إنشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020. 

وذكر  أن هناك توجيهات الدكتور من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة متابعة ونهو الأعمال بالمشروعات القومية (سكن لكل المصريين).

اليوم دخول الغاز لـ1124 عمارة سكنية مشروع سكن لكل المصريين علا العلاف جهاز حدائق العاصمة ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«تموين المنيا»: توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بدالى التموين خفض الطلب

شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

«حدائق العاصمة»: دخول الغاز لـ1124 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين

تموين مطروح: 10 فروع لدلتا ماركت توفر السلع وفارق نقاط الخبز بتخفيضات 25%

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية