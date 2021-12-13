«حدائق العاصمة»: دخول الغاز لـ1124 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات القومية بجهاز مدينة حدائق العاصمة، وذلك رفقة الجولة المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

وتفقد «بهجات» والوفد المرفق له بمشروع عمارات المرحلة الأولى مواقع سكن لكل المصريين 1124 عمارة لـ29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى والوحدات السكنية للمرحلة الأولى الخاصة بالإعلان العاشر «سكن لكل المصريين».

وشدد مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام وسرعة نهو المشروعات القومية الجاري تنفيذها، كما أكد على الاهتمام بجودة تنفيذ المشروعات، مضيفاً أنه حدد كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، كما طالب الشركات المنفذة لأعمال الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف لنهو الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.

جهاز حدائق العاصمة يحتفل بدخول الغاز بمشروع سكن لكل المصريين

وعلى صعيد آخر، قال المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن تم توصيل «البوتوجاز» بمشروع سكن لكل المصريين لعدد 1124 عمارة بواقع 29496 وحدة سكنية بالمشروع، حيث تجاوزت نسبة إنجاز المشروع نحو 95%، موضحاً أنه سيتم تسلم كافة الوحدات السكنية بالمشروع كاملة المرافق.

وأوضح «عبد العزيز » أن بهذا الصدد تم اليوم عمل احتفال مصغر من قبل المهندس كمال بهجات والمهندس عادل عبد العزيز رئيس الجهاز ونواب ومعاوني رئيس الجهاز والإدارات التنفيذية والعاملين بالجهاز وتم إطفاء أول شمعة لمرور أول عام على إنشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020.

وذكر أن هناك توجيهات الدكتور من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة متابعة ونهو الأعمال بالمشروعات القومية (سكن لكل المصريين).