سجل سعر اليورو لدى البنوك المصرية تراجعًا للبيع والشراء مجددًا عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 13-12-2021، لدى البنوك المصرية فيما عدا البنك المركزى وبنك مصر، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الإثنين 13-12-2021

وتراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى بداية تعاملات اليوم الإثنين بين 17.62 جنيه و17.71 جنيه، فى حين تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.82 لـ 17.84 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7099 جنيه لـ 17.7149 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8258 جنيه لـ 17.8309 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر استقر سعر الشراء عند 17.62 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 17.824 جنيه، واستقر سعر اليورو "تحويل" للشراء عند 17.62 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 17.8239 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.6404 جنيه لـ 17.62 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع من 17.8586 جنيه لـ 17.824 جنيه، وتراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6404 جنيه لـ 17.62 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.8586 جنيه لـ 17.824 جنيه.

وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.683 جنيه لـ 17.618 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.847جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6426 جنيه للشراء، 17.8466 جنيه للبيع.

وتشهد منطقة اليورو تقارير متضاربة بشأن توقعات المؤسسات الدولية عن مدى قدرة تعافى اقتصاديات المنطقة من تداعيات جائحة كورونا على خلفية ظهور حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد بعدد من بلدان العالم، تزامنًا مع موجة تضخمية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية مع الإلغاء التدريجى للقيود الاحترازية التى فرضتها دول أوروبا مطلع عام 2020.