الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«فستان من الألماس».. إطلالة مميزة لغزلان وفرح شعبان بحفل الزفاف

غزلان وفرح شعبان
غزلان وفرح شعبان

خطفت ملكة جمال مصر عام 2017، فرح شعبان الأنظار خلال إطلالتها بحفل زفافها، على اليوتيوبر الشهير على غزلان.

وشارك غزلان الصور الأولى من «سيشن الفرح» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور «انستجرام»، حيث تفاعل كثيرين معها.

إطلالة بالألماس لـ«فرح شعبان»

ارتدت ملكة جمال مصر فستان زفاف مرصع بالألماس، حيث نشر اليوتوبر على غزلان، صورته مع فرح شعبان وهي ترتدي فستان الزفاف، وعلق عليها: «هي عشان لابسه فستان ألماظ .. تلبسوني كدة».

وأبهر فستان الزفاف المتابعين، حيث صمم بطريقة «الفستان المنفوش» مزخرف ببعض الألماس والإكسسوارت عند منطقة الصدر والأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة الجذابة طرحة زفاف أبيض طويلة مع تاج فضي مصمم على هيئة «تاج من الورد» بالإضافة إلى أقراط فضية اللون تماشت مع الإطلالة الجميلة.

كما اعتمدت مع إطلالة الزفاف، مكياج بسيط أتسم بالإنسيابية، الأمر الذي أضاف للإطلالة التي وصفها البعض بالملائكية.

ببدلة بيضاء ووردة حمراء.. هكذا كانت إطلالة على غزلان

ارتدى اليوتوبر على غزلان خلال حفل زفافه وأقيم منذ قليل جاكيت بدلة أبيض مع بنطلون أسود، شبهها البعض ببدل الهنود.

ونسق مع البدلة "وردة حمراء" مع حذاء أسود، وببيونه سوداء، حيث شارك غزلان متابعيه عدد من الصور خلال حفل الحنة الذي أقيم منذ أيام.

غزلان وفرح شعبان.. علاقة حب من نوع اخر

على مدار علاقة الزوجان فرح شعبان وعلى غزلان، صعدا على عرش التريند أكثر من مرة بسبب فيديوهاتهم التي وصفها البعض بالمرحة والمجنونة.

وخلال فترة الخطوبة كان يشارك الطرفين المتابعين الكثير من حياتهم الشخصية من خلال نشر الفيديوهات التي كانت تعكس مدى حبهم لبعضهم البعض.

وكان غزلان وفرح شعبان يتبادلان المنشورات على حسابتهم، حيث كانت تتضمن كلمات غزل وحب، الأمر الذي جعلهم ثنائي مختلف.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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