التحريات فى مقتل ربة منزل بمدينة مايو: الزوج قتلها لمعايرتها له بعجزه الجنسى

تستكمل جريدة "الدستور" تفاصيل ما نشرته سابقا في اتهام تاجر بقتل زوجته لكثرة معايرتها له بعجزه الجنسي بمدينة 15 مايو.



ونستعرض في هذا التقرير تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال رئيس مباحث قسم 15 مايو سابقا وحاليا ضابط بمباحث الآداب - بأن تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها دلته إلى أن المتهم دائم الشك في سلوك زوجته وسبق وأن أبلغ وحدة المباحث عما يساوره من شكوك.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توصلت تحرياته بحدوث مشادة فيما بين المتهم والمجني عليها على إثرها عابته المجني عليها في رجولته فعقد العزم على قتلها انتقاما لرجولته فدفعها أرضا وخنقها بيده حتى فارقت الحياة وجمع أغراضه وهرب.

وأشار الي أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والذي بمواجهته أقر بارتكابه واقعة قتل المجني عليها انتقاما لرجولته ولما يساوره من شكوك حيالها.

وجاء بأقوال عميد شرطة مدير إدارة رعاية الأحداث بالإدارة العامة لمباحث القاهرة يشهد بذات ما شهد به سالفة فيما توصلت إليه تحرياته.

الشهود

وجاء بأقوال "هـ.ا"، 22 سنة، عامل دليفري (نجل المتهم) بأنه ورد له من والدة المتهم اتصال هاتفي مفاده أن والده عاد لمسكنه ووجد زوجته مقتولة وقرر له أنه سيهرب حتى يثبت براءته، فانتقل الى وحدة المباحث وانتقل رفقتهم وأبصر المتوفاة مسجاة على ظهرها، مضيفًا أن والده وراء ارتكاب الواقعة نظرًا لشكّه الدائم في سلوك والدته.





كما جاء بأقوال "أ.م" ۳۷ سنة، نقاش (نجل المجني عليها) أن والدته متزوجة من المتهم من أكثر من 19 عامًا وأنه دائم الشك بسلوكها واتهمه بقتلها، كما جاء بأقوال "ب ف" (۲۹ سنة ) ربة منزل (نجلة المجني عليها)، ذكرت مضمون أقوال سالفها.



وجاء بأقوال " ف ص" ( ۷۹ سنة ) بالمعاش (جار المتهم بذات العقار) أنه صبيحة يوم الواقعة وأثناء سقي مزروعاته بالشّرفة الخاصة بشقته أبصر المتهم حاملا حقيبتين كبيرتين في عجلة من أمره ووضعهما داخل سيارته وهم مسرعًا وعقب ذلك علم بواقعة قتل المجني عليها من تجمع الجيران.

وكان قد أقدم زوج على قتل زوجته بمدينة 15 مايو، لكثرة معايرتها له بعجزه الجنسى، ثم اتصل بالشرطة وادعى أن شخصا مجهولا قتلها داخل غرفة نومها.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم الذى يبلغ من العمر 52 سنة، تزوج المجني عليها منذ 18 عاما، وكانت الزوجة الثانية له، وبدأت الخلافات تنشب بينهما نتيجة إصابته بمرض السكر وما تبعه من إصابته بعجز جنسي.

وتبين من التحقيقات أن الزوج غضب من زوجته لمعايرتها له، وقام بتطليقها، لكنه لم يقدر على فراقها فطلب ردها وإعادتها لعصمته بموجب عقد زواج عرفي، وبعدها بدأ يشك فى سلوكها، قبل أن يصارحها بشكوكه فردت عليه بعنف، ثم عايرته بضعفه الجنسي، ليضربها ويخنقها حتى فارقت الحياة، ثم هرب بعد إبلاغ الشرطة بالعثور عليها قتيلة وأن شخصا ما قتلها.

تم تشكيل فريق بحثى توصلت جهوده إلى أن الزوج هو منفذ الجريمة، وبدأت الشرطة فى ملاحقته، حتى توصلت لسيارته فى المرج وتم ضبط الزوج، الذى كان مختبأ فى منطقة عرب غنيم، وبحوزته 63 ألف جنيه، واعترف بارتكاب جريمة القتل.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى أحالت أوراق القضية عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات.