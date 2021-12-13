الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

95 % من مستودعات البوتاجاز تلتزم بالأسعار الجديدة

مستودعات البوتاجاز
مستودعات البوتاجاز

أكد المستشار الاقتصادي العربي أبوطالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، أن هناك التزامًا بنسبة 95% بالأسعار الجديدة، وهي سعر الأسطوانة الرسمية من أمام المستودع بـ70 جنيها، وهي للاستخدامات المنزلية والأسطوانة الكبيرة بسعر 140 جنيها الخاصة بالأنشطة التجارية، ونسبة 5% عدم التزام بالأسعار الجديدة ويتم تحرير محاضر لها. 

وأضاف أبوطالب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لاستهداف مستودعات البوتاجاز البالغة نحو 3800 مستودعا ومصانع التعبئة، أدت إلى استقرار والتزام الغالبية العظمى لمستودعات البوتاجاز بعدم رفع سعر الأسطوانة عن سعرها الرسمي، لافتا إلى أن هناك رسم توصيل للمنازل 5 جنيهات على الأسطوانة المنزلية و10 جنيهات على الأسطوانة الكبيرة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك زيادة في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في المحافظات إدى إلى انخفاض وتراجع معدلات الطلب على البوتاجاز وأدى إلى وفرة في أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف أنه خلال الخمس سنوات الماضية، وخاصة فى عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية  الأسبق، كان قد تقدم بدراسة تكشف عن الحلول الجذرية لمواجهة أزمات البوتاجاز التي كانت تحدث في الأعوام ما قبل 2015، حيث كانت هناك ارتفاعات متتالية في أسعار أسطوانات البوتاجاز، وكانت تصل إلى أعلى معدلاتها، وخاصة في وقت الأزمات التي تبدأ في منتصف ديسمبر من كل عام إلى منتصف فبراير من كل عام، حيث ترتفع إلى أعلى معدلاتها.

 

استقرار الأسعار الجديدة الغاز الطبيعي اسطوانات تحرير محاضر الموسم الشتوي الحملات الرقابية

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