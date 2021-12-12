النيابة في «حادث الشيخ زايد»: التحاليل أثبتت تعاطي أحمد الهواري مخدرات وكحول

قالت النيابة العامة في حادث تسبب المتهم أحمد الهواري، في مصرع 4 أشخاص، إن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي.

وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأمر المستشار النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه.