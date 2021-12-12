مصرع عامل صدمه أتوبيس على الطريق الدائرى

لقى عامل مصرعه، مساء الأحد، صدمه أتوبيس أعلى الطريق الدائرى بالقرب من نزلة المؤسسة اتجاه الجيزة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالقرب من نزلة المؤسسة اتجاه الجيزة دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمُعاينة والفحص تبين أنه حال سير أتوبيس نقل عام خط أحمد حلمى المرج قيادة "س م ع"، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالطريق المشار إليه فوجئ بالمدعو "م س ك"، عامل مقيم بولاق أبوالعلا، القاهرة، يعبر الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداته.

أورد التقرير الأولى وفاة المجنى عليه إثر إصابته باشتباه كسور بالضلوع ونزيف داخلى بالبطن وكسر بالساق اليسرى، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.