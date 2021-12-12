الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة ربة منزل وزوجها للمحاكمة بتهمة قتل شاب بالنزهة

ربة منزل
ربة منزل

أحالت النيابة العامة بالنزهة، ربة منزل وزوجها لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل شاب وتقطيع جسده بمنطقة النزهة، بسبب إقامته علاقة غير شرعية مع المتهمة ومحاولته الاعتداء جنسيًا على ابنتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بالعثور على كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن.

بالانتقال والفحص عثروا على أشلاء آدمية ساقين ويدين لشاب، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة على مدار عدة أسابيع تبين أن من قام بإلقاء الكرتونة ربة منزل.

وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية الشاب، وتبين أنه يقيم بمفرده فى شقة بمنطقة الزيتون، وبتتبع مسار هروب المتهمة تبين أنها مقيمة بمنطقة النزهة، وعلى الفور ألقي القبض عليها، وتبين أنها متزوجة وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجني عليه كان يحاول التقرب من ابنتها والتعدي عليها جنسيًا.

وعندما اكتشفت المتهمة الواقعة، اتفقت مع زوجها وابنها على قتله، وقامت باستدراجه لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشب على رأسه، وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق، وتم ضبط باقى المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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