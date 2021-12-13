وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلن مكتبه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس": "إن بينيت وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الأولى من نوعها".

وقال "بينيت"، قبل استقلاله الطائرة في مطار بن جوريون قرب تل أبيب، إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".

وبحسب "بينيت"، فإن "العلاقات ممتازة وشاملة وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء سلام دافىء بين الشعبين".

وتأتي الزيارة وسط مساع عالمية لإحياء اتفاق نووي مع إيران، وتشترك إسرائيل مع بعض دول الخليج العربية في مخاوفها بشأن أنشطة إيران في المنطقة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن أنه سيتوجه يوم الأحد إلى الإمارات، إذ ذكر البيان "يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد إلى الإمارات".

وأوضح أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدًا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

وافتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في إسرائيل، يوم الأربعاء 14 يوليو الماضي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في احتفال رسمي.

ويقع مبنى السفارة في مبنى بورصة تل أبيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات يونيو الماضي.

وفي مراسم الافتتاح الرسمية رفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة وبجواره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي وصف الافتتاح بـ "الخطوة المهمة للشرق الأوسط برمته"، ووصف في كلمته افتتاح السفارة بأنه "معلم هام في العلاقات المتنامية بين بلدينا"، مضيفًا: "يجب أن يمتد هذا الاتفاق التاريخي إلى دول أخرى تسعى إلى السلام مع إسرائيل".

من جهته، قال السفير الإماراتي لدى الدولة العبرية محمد آل خاجة خلال الحفل: "الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لبلداننا ومنطقتنا".