طبيب مناعة يرد.. هل لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون؟

أثار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، العديد من التساؤلات حول هل للقاحات كورونا فعالة المتحور الجديد، وهل يوجد أي خطورة على الملقحين، وما مدى مقاومة المصل لأوميكرون المنتشر خلال تلك الفترة.

وتواصلت "الدستور" مع دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة؛ لمعرفة المعلومات حول المصل وما مدى مقاومته لمتحور أوميكرون.



اللقاحات آمنة لمقاومة أي مرض

يقول دكتور مجدي بدران إن جميع لقاحات كوفيد-19، المعتمدة للاستخدام من قبل منظمة الصحة العالمية، آمنة وفعالة جدًا في الحماية من التعرض لمرض شديد أو وخيم بسبب الإصابة بكوفيد-19.



اللقاحات فعالة ضد سلالة دلتا

وأكد بدران أن اللقاحات فعالة ضد سلالة دلتا، وتقلل من حدوث المضاعفات، والحاجة للأكسجين ودخول المستشفيات، والتهوية الميكانيكية، والعناية المركزة.



وأشار إلى أن اللقاح الأفضل هو اللقاح الذي يتيسّر لك الحصول عليه أكثر من غيره، كما أجاب على تساؤل هل ستكون لقاحات كوفيد-19 فعّالة ضد المتحوّر أوميكرون؟



وأضاف بدران أنه من المتوقع أن توفّر اللقاحات التي صدرت موافقة عليها حتى الآن بعض الحماية على الأقل ضد كافة النُسخ المتحوّرة الجديدة، لافتًا إلى أننا نحتاج لمزيد من الوقت لدراسة التأثير المحتمل على فاعلية لقاحات كوفيد-19 ضد أوميكرون.



في المستقبل يمكن عمل تعديل علي اللقاحات

أووضح أنه إذا ظَهر أن أي لقاح قليل الفاعلية ضد واحد أو أكثر من هذه النُسخ المتحورة، فسيكون من الممكن تعديل تركيب اللقاح لتوفير حماية ضد المتحور الجديد.

كما لفت بدران إلى أنه في المستقبل قد يكون من الضروري إجراء تغييرات على اللقاحات، من قبيل استخدام جُرعات مُعزِّزة أو تحديثات أخرى على اللقاحات.



لقحات كورونا أثبتت كفاءة عالية ضد أي متحور جديد



كما أكد خلال حديثه أن، لقاحات كورونا الحالية تتسم بفاعلية عالية أثبتت كفاءة ضد جميع المتحورات، ولا يوجد دليل حتى الآن أن أوميكرون سيقاوم التطعيمات المتوافرة فى العالم حاليًا، لكن تعدد طفرات الأوميكرون فقد يفسر قلة الفعالية، ولكن الجرعات المعززة ترف مستوى التحصين ضد مضاعفات أوميكرون، موضحا أن اللقاحات المتوفرة حالياً ينبغي أن توفر حماية حتى الآن للذين يصابون بمتحور أوميكرون.

كما أوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتحور أوميكرون قد تكون له احتمالات أعلى من المتحورات الأخرى فى إصابة الذين أصيبوا بعدوى كوفيد -١٩ وكذلك من حصل على التطعيم، لكنها قد تسبب مرضا أقل شدة، والأعراض حتى الآن خفيفة وطفيفة.





التطعيم أفضل من غيابه

وقال أنه حتى لوثبت أن فعالية اللقاح أقل تجاه متحور أوميكرون، يبقى التطعيم أفضل من غيابه خاصة بعد اندلاع الموجة الوبائية الشرسة الحالية فى أوربا بسبب متحور دلتا.

