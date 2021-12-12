لمناهضة العنف ضد المرأة.. عقد ندوات توعوية لسيدات الأسمرات

عقد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات بالقاهرة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، ندوات توعوية لسيدات الأسمرات، وذلك بحضور دكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة بالقاهرة، وم. حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، وجيهان حسن مدير عام الفرع، ولفيف من أعضاء المجلس.

جاء ذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة.

بدأت الندوة الأولى بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة " للدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة أوضحت خلالها مفهوم العنف ضد المرأة، وتناولت حقها في التعليم، والعمل، والميراث، والسلامة الجسمانية والنفسية، كما أشارت إلى خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلى النزيف والوفاة.

كما تحدثت د. زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية عن "مخاطر الزواج المبكر" مشيرة إلى دور الأم في الحفاظ على ابنتها من الممارسات، والعادات الخاطئة، ولابد من إعطاء الفتاة الفرصة لتمارس حياتها بشكل طبيعي، كما أشارت إلى أهمية تعليم الفتاة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

وسلطت د. هدير القصاص فى الندوة الثانية الضوء على "الآثار النفسية للعنف ضد المرأة"، وأنواعه "لفظى، جسدي، نفسي" وآثاره النفسية على الفتاة، حيث يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس وضعف الشخصية، والاكتئاب والقلق، وأكدت على حاجة هذا الجيل إلى الحزم والحنان، كما أشارت إلي الأضرار النفسية لختان الإناث، وفي الختام تم التأكيد على أهمية تغيير العادات والموروثات الثقافية الخاطئة.

وأشاد الغندور بدور المجلس القومي للمرأة التوعوي، والذي أدى إلى تقليل حالات العنف ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالى الحي، كما أكدت د. جيهان على دور المجلس في دعم وتمكين المرأة في الأسمرات، موضحة دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الاهتمام بالمناطق الآمنة كبديلة العشوائيات.