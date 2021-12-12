الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 وفيات و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الأحد، عن تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 22 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 212 ألفًا و848 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 8 وفيات جديدة بزيادة 3 حالات عن يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و145 حالة، وأشارت إلى تعافي 168 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 146 ألفًا و340 حالة، في حين يتواجد 28 مريضًا في العناية المركزة، بحسب البيان.

ونفى وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، الجمعة الماضية، تسجيل سلالة أوميكرون في بلاده، حتى الآن، وقال إن السلالة الحالية الأكثر انتشارًا في البلاد هي دلتا.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط تلاميذ المدارس، قائلًا: "قررنا التشاور مع وزارة التربية الوطنية لتقديم العطلة المدرسية".

وفي حديثه عن تلقيح الأطفال أفاد بن بوزيد: "استضفنا أمس الخبراء واللجنة العلمية بخصوص هذا الموضوع، نحن ننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تلقيح الأطفال ضد الوباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع: "لدينا 13 مليون جرعة مخزنة مضادة لفيروس كورونا كما أن لدينا 8 ملايين جرعة جديدة هذا الشهر".

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

سياسيون وخبراء لبنانيون: ممتنون لمصر ودورها فى حل أزماتنا

«اليد الحانية».. «حياة كريمة» توفر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المستعصية والنفسية مجانًا

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الاتصالات» تنظم ورشة عمل حول «البيانات الضخمة» للهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية