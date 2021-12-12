8 وفيات و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الأحد، عن تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 22 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 212 ألفًا و848 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 8 وفيات جديدة بزيادة 3 حالات عن يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و145 حالة، وأشارت إلى تعافي 168 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 146 ألفًا و340 حالة، في حين يتواجد 28 مريضًا في العناية المركزة، بحسب البيان.

ونفى وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، الجمعة الماضية، تسجيل سلالة أوميكرون في بلاده، حتى الآن، وقال إن السلالة الحالية الأكثر انتشارًا في البلاد هي دلتا.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط تلاميذ المدارس، قائلًا: "قررنا التشاور مع وزارة التربية الوطنية لتقديم العطلة المدرسية".

وفي حديثه عن تلقيح الأطفال أفاد بن بوزيد: "استضفنا أمس الخبراء واللجنة العلمية بخصوص هذا الموضوع، نحن ننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تلقيح الأطفال ضد الوباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع: "لدينا 13 مليون جرعة مخزنة مضادة لفيروس كورونا كما أن لدينا 8 ملايين جرعة جديدة هذا الشهر".

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.