الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الوطني الاقتصادي الجزائري يبحث تطوير التعاون مع منظمة العمل العربية

رضا تير
رضا تير

بحث رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر رضا تير، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، سبل تطوير التعاون والتبادل بين الهيئتين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الأحد، بمقر المجلس، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، الذي يزور الجزائر في إطار النسخة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة.

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أن الطرفين اتفقا على الاستفادة من التدريب في مجال "حل النزاعات"، نظرًا لكون منظمة العمل العربية تمتلك تجربة ورصيد في هذا المجال، فضلًا عن التعاون وتبادل الخبرات في ما يخص تدريب المرأة، لا سيما و أن 38 % من أعضاء المجلس نساء.

يذكر أن المجلس الوطني، الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، والذي أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تعيين أعضائه، يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري.

وتتمثّل مهامّه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.

وعلي صعيد أخر، أكد وزير خارجية كرواتيا جوردان جرليك رادمان، أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا مهما وتلعب دورا "خاصا في استقرار الأوضاع في دول جنوب البحر المتوسط".

جاء ذلك خلال مشاركة رادمان في ندوة صحفية عقب استقباله من قبل نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الى الجزائر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال رادمان إن كرواتيا وكذا الاتحاد الأوروبي يعتبران الجزائر شريكًا مهما حيث تلعب الجزائر دورًا خاصًا في استقرار الأوضاع في دول جنوب البحر المتوسط.

وأضاف الوزير الكرواتي أن بلاده تقدر كثيرا أهمية استقرار الأوضاع في منطقة جنوب المتوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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