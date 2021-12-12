الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار

آداب عين شمس
آداب عين شمس

احتفل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم، بحصول فريق عمل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية على دورة إعداد مدربي تعليم الكبار، باعتماد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وهو المركز الأول من نوعه في الجامعات المصرية المتخصص في تعليم الكبار.

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مصطفى مرتضى عميد الكلية والدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي قامت بتسليم الشهادات، بمشاركة الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، الدكتور محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.


وتأتي هذه الجهود في سبيل تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات تعليم الكبار ومحو أميتهم، في إطار دمج طلاب الجامعة، ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.


يذكر أن كلية الآداب بجامعة عين شمس، حصلت على المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي بين كليات الجامعة بعد نجاحها في محو أمية أكثر من ستة الاف شخص من الأميين، من خلال القيام بعدة قوافل تنموية شاملة منها محو الأمية وتعليم الكبار بالأحياء المجاورة للجامعة، خاصة أحياء الوايلي والموسكي بالقاهرة ضمن جهود الكلية والجامعة للتصدي لأخطار الأمية في المجتمع المصري، وتنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030 في شمولية التعليم لكل الراشدين، الذين لم تتوافر لهم فرصة التعلم نتيجة تسربهم من التعليم الأساسي. 

محو الأمية الجامعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المركز الأول عين شمس الجامعات المصرية جامعة عين شمس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور جامعات هيئة التدريس رئيس جامعة عين شمس

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