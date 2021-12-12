الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة مخيمات النازحين فى مأرب اليمنية: وفاة 3 أطفال جراء البرد

مخيمات النازحين في
مخيمات النازحين في مأرب اليمنية

ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الأحد، بوفاة ثلاثة أطفال جراء البرد القارس في مخيمات النازحين بالمحافظة ذاتها.


وقالت الوحدة التابعة للحكومة الشرعية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توفي 3 أطفال بسبب البرد في مخيمات النازحين بمأرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الجاري".


وأشارت إلى أن المخيمات "تفتقد لأبسط الخدمات الصحية والأساسية، وسط غياب دور المنظمات في توفير أدوات الوقاية من البرد للأطفال والنساء وكبار السن".


كانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في مأرب، شهدت زيادة كبيرة في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر الماضي.


ويوجد في محافظة مأرب قرابة مليوني نازح، وفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، فروا من الاشتباكات التي شهدها عدد من المواقع في المحافظة، فضلاً عن فرارهم من المواقع التي سيطر عليها مسلحو الحوثي الأشهر الماضية.
 

وكانت قصفت ميليشيات الحوثي مخيم الرحمة الذي يقطن فيه 264 أسرة نازحة، وذلك بعد يومين على قصف المخيم في محافظة مأرب.

 

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة، وفقًا لقناة «الإخبارية اليمنية»، أن الميليشيات استهدفت المخيم بصاروخين بالستيين، ما أدى إلى سقوط جرحى من النساء والأطفال، دون ذكر حصيلة محددة.

جدير بالذكر، أن ميليشيا الحوثي تواصل قصفها الصاروخي البالستي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في كل من مدينة مأرب ومديرية الوادي، في الوقت الذي تشتد وتيرة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال بمأرب.

وطالبت وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته في حماية المدنيين في محافظة مأرب، والعمل على اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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