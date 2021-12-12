إحالة عصابة الإتجار بالمخدرات في الساحل للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالساحل تشكيل عصابة لمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وترويج العملات المالية المقلدة وحيازة سلاح ناري دون تراخيص.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد ألقوا القبض على شخصين بمنطقة الساحل، بحوزتهما عملات نقدية مقلدة وسلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- كمية من البودر المخدر- عدد من الأوراق المالية «مقلدين».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد الترويج، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.