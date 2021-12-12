التصريح بدفن جثة عامل سقط عليه صندوق سيارة قمامة في أبوالنمرس

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة عامل نظافة لقى مصرعه بعدما سقط عليه صندوق سيارة جمع القمامة بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع عامل نظافة بمنطقة أبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات وسؤال شهود العيان، عن أن عامل نظافة سقط عليه صندوق السيارة الخاصة بجمع القمامة، مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

وتم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.