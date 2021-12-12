بالمفتاح المصطنع.. تجديد حبس عصابة سرقة «التكاتك» في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة «التكاتك» بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، لممارسة نشاطهم الإجرامي وأقروا بأنهم وراء سرقة خمسة تكاتك بذات الأسلوب وتغير ملامحها وبيعها مرة أخرى.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بأنهم وراء سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بغرض بيعها والتربح منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.