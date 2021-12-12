اعرف كيفية التسجيل عبر منصة قدوم لدخول المملكة العربية السعودية 2022

“منصة قدوم” واحدة من المنصات الإلكترونية المتعددة التى طرحتها المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا وذلك فى إطار تحولها الرقمى لكافة المعاملات الخاصة سواء لزيارة او تنظيم المعتمرين واداء مناسك العمرة وغيرها من الامور التى اتجهت المملكة العربية السعودية لتعامل بها الكترونيا ، ومنصة قدوم هي خدمة إلكترونية تمكن القادمين إلى المملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا ( كوفيد -19 ) قبل دخول الى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، كما تتيح الخدمة إمكانية التحقق من تسجيل البيانات للفرد إلكترونيا.

رابط التسجيل على منصة قدوم السعودية 2022

اتاحت المملكة العربية السعودية رابط لتسجيل المباشر عبر منصة قدوم والذى يمكنك الوصول الية من هنا https://www.absher.sa/wps/portal/individuals/Home/homepublic/contents/!ut/p/z0/fY7BCsIwEER_xUvPu-2h1aMoKFZRUbDmEpY2lNWQ2k0Mfr6hePY2wxtmBhQ0oBxF7inw4Mgmf1elLov9Kt_Oi_p4XS_wXFcVHopTjohwIYEdqP-h1MKPcVRLUO3ggvkEaCbhgs-QXceRuzdZPyPJ0HgjkVuTEIlwJKvF9OyDTK_0D-u0_Hpubl8w2kQn/

والذى يمكنك من خلالة التسجيل عبر المنصة قبل الدخول الى اراضى المملكة العربية السعودية .

الفئات المستحق لها التسجيل عبر منصة قدوم السعودية

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الفئات التي يحق لها التسجيل عبر منصة قدوم وهم:

أن يكون زائر الى المملكة العربية السعودية ومحصّن بلقاح فيروس كورونا

أن يكون زائر غير محصن بلقاح فيروس كورونا

أن يكون زائر الى المملكة العربية السعودية بغرض العلاج

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية و محصن بلقاح فيروس كورونا

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية وغير محصن بلقاح فيروس كورونا

أن يكون من ضمن العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين السعوديين .

كيفية التسجيل عبر منصة قدوم لدخول المملكة العربية السعودية 2022

شروط تسجيل الزائرين الى المملكة العربية السعودية والمحصنين بلقاح فيروس كورونا:

1. الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية

2. يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاد المسافرين القادمين (وزارة الصحة او جهة صحية مخولة).

3. إحضار الشهادة الأصلية عند المغادرة للمملكة.

4. ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة ب 72 ساعة كحد أقصى.

5. الإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند اصدار كرت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات يجعله عرضه لمنع الدخول الى المملكة والتبعات القانونية.

6. تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول.

قد يهمك أيضًا: