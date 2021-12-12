الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

13 يناير.. نظر استشكال محمد الشناوى على حجز ممتلكاته

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حددت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة جلسة 13 يناير المقبل، لنظر الاستشكال المقدم من محامي الكابتن  محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني على حكم  الحجز على ممتلكاته؛ بسبب تراخيه عن سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه النسبة المقررة لصالح وكيله السابق وليد عبد الهادى من صفقة انتقاله من نادي بتروجت إلى النادي الأهلي.

قدم محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر قدم استشكالا على حكم الحجز على ممتلكاته بسب تراخيه عن سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه النسبة المقررة لصالح وكيله السابق وليد عبد الهادى من صفقة انتقاله من بتروجت إلى الأهلي، من أجل وقف حكم الحجز على ممتلكاته، بعدما انتقل محضر منذ أيام إلى الفيلا الخاصة بقائد الأهلي لحصر الممتلكات التى بداخلها تنفيذا للحكم الصادر بالحجز عليها لسداد مستحقات وكيله السابق.

كان هناك نزاع قديم بين محمد الشناوي بدأ منذ أكثر من خمس سنوات مع وكيله السابق وليد عبد الهادي، وبالتحديد بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من بتروجت بعدما طالب الوكيل أكثر من مرة الحصول على عمولة 10٪ من قيمة الصفقة التي تكلفت 16 مليون جنيه.

وقال وليد عبد الهادي وكيل اللاعبين وصاحب حكم الحجز على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن الأزمة مازالت قائمة، ويرفض الحارس دفع المبلغ المستحق عليه والمقدر بمليون و600 ألف جنيه.

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