«الاتصالات» تنظم ورشة عمل حول «البيانات الضخمة» للهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية

نظمت أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لمديري وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والعاملين بها في وظائف مهندسي بيانات ومحللي بيانات وآليات أعمال، بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.

وتناولت الورشة تكنولوجيا البيانات الضخمة، بمشاركة نحو 70 متدربًا كونها إحدى تقنيات التحول الرقمي، إذ استعرضت مفهوم البيانات الضخمة وتقنياتها وأدوات التنقيب والبحث فيها، مع عرض حالات وأمثلة تطبيقية لاستخدامها.

جاءت الورشة استكمالًا لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي التي أطلقها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم الدعم الفني المستمر للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار الأنشطة واللقاءات الدورية التي تنظمها الأكاديمية لتجمع العاملين والقيادات بالوحدات مع نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات بهدف ضمان استدامة أعمال مصر الرقمية.

وكانت الأكاديمية قد عقدت سلسلة من اللقاءات وورش العمل التفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي، بالتوازي مع تنفيذ برامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني

وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات تنفذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارات والهيئات العامة والمحافظات. وتتضمن الخطة بناء هيكل تشغيلي للوحدات وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بها، إضافةً إلى أنشطة الأكاديمية وإعداد دليل إجراءات العمل الموحد بالوحدات.

وتم الانتهاء من تدريب غالبية القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتزويدهم بالمعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 43860 شهادة، كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالوحدات بواقع 5423 شهادة تدريبية.