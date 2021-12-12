الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«نحو ارتباط ناجح» في دورة بمعهد المشورة والحكمة بالدقي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أعلن معهد المشورة والحكمة بالدقي عن دورة المخطوبين والمقبلين على الزواج بعنوان "نحو ارتباط ناجح" خلال ديسمبر الجاري.

وتناقش الدورة في موضوعات تهم كلًا من الطرفين المقبلين على الزواج ويحاضر بها كبار المتخصصين بمجال المشورة الأسرية المسيحية، من أهم هذه الموضوعات "كيفية بناء أسرة مسيحية وفقًا للكتاب المقدس"، وموضوع "إدارة الشئون المالية للأسرة بعد الزواج"، وكيفية إدارة المشكلات الزوجية وحلها بشكل سليم.

وأقر المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دورات المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج، كشرط إجباري لإتمام مراسم الزواج الكنسي للمقبلين عليه منذ 4 سنوات، وذلك لهدف الحد من مشكلات المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج ومساعدتهم في تكوين أسرة مسيحية بشكل سليم.

يطلق معهد المشورة بالدقي، وزارات المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج عبر تقنية البث المباشر؛ للتسهيل على الحضور مع إطلاق اختبار في محتوى الدورة واجتيازها بشهادة معتمدة كشرط رئيسي في إجراءات الزواج الكنسي بعد إقرار المجمع المقدس لتلقي هذه الدورات الأسرية.

الكنائس المصرية الثلاث معهد المشورة والحكمة نحو ارتباط ناجح المقبلين على الزواج ل المشورة الاسرية المسيحية

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وائل لطفي

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