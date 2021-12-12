المغرب: 1933 تلقوا الجرعة الثالثة ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 1933 شخصا تلقوا الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد كورونا بلغ مليونا و979 ألفا و811 شخصا، موضحا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و464 ألفا و11 شخصا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و774 ألفا و883 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 456 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 1321شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توفر مناعة ضد متحور (أوميكرون)"، مشددة على أن الجرعة المعززة مهمة جدًا في الوقاية من المتحور الجديد.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن متحور أوميكرون له سرعة انتقال مقارنة مع (دلتا) ويؤدى إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة"، موضحة أن شركة "فايزر" أعلنت أن لقاحها فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.