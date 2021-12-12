«حكاوينا» يحقق العدالة الثقافية فى بنى سويف

عُرضت على مسرح قصر ثقافة بنى سويف مسرحية «حكاوينا»، ضمن مشروع «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب فى مجال المسرح، الذى يجوب أغلب محافظات مصر، من أسيوط والفيوم والجيزة إلى بورسعيد وبنى سويف، وغيرها من المحافظات التى يشملها المشروع فى مرحلته الثانية.

ويستهدف «ابدأ حلمك» اكتشاف الشباب الموهوبين فى التمثيل، وتدريبهم على فنون الأداء المختلفة، من التمثيل والرقص والحكى وتنمية مهارات التأليف الدرامى والغناء والتذوق البصرى، تحت إشراف نخبة من الفنانين والمتخصصين، خاصة الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج أحمد طه.

وفى أبريل الماضى، بدأت اختبارات اختيار الشباب المتقدمين للالتحاق بالمشروع فى قصر ثقافة بنى سويف، بحضور المخرج أحمد طه، والمخرج والممثل شادى الدالى، والدكتور محمد الشافعى، والفنان أحمد أبوعميرة، والمهندس محمود الحنفى، والكيروجرافر تامر فتحى، والمايسترو محمد فتحى عبدالوهاب.

ومن بين أكثر من ٣٠٠ متقدم تم اختيار ٤٧ شابًا وفتاة، ليكونوا نواة ورشة إبداعية انتهت بتقديم عرض «حكاوينا» على مسرح قصر ثقافة بنى سويف، منذ بداية ديسمبر الجارى.

ويقدم عرض «حكاوينا»، برؤية وإخراج الفنان شادى الدالى، عددًا من المشاهد الدرامية المرتجلة سلفًا، فى صبغة كوميدية استعراضية، ومقاطع غنائية متنوعة، باستخدام أشكال مختلفة من فنون الأداء، مثل الأداء التمثيلى والرقص التعبيرى وفن الحكى، وغيرها، ويعتبر العرض فى مجمله معرضًا للطاقات التمثيلية المتنوعة، بداية من سن ٦ سنوات حتى ٤٠ سنة.

ويتميز العرض بعدة جوانب مختلفة، منها تصميم المشاهد وتلاحم الممثلين والممثلات داخلها من الأعمار المختلفة بسلاسة وتناغم، والقدرة على بناء تكوينات جسدية تلتحم وتنفصل فى سرعة ودقة مثل سرب من الطيور المحلّقة، مع استخدام تشكيلات حركية شديدة الانضباط تعتمد على تقنيات الرقص المعاصر والتعبير الحركى.

ولا توجد فى العرض فكرة واحدة، وإنما صممت المشاهد الدرامية كاسكتشات منفصلة فى مواضيعها، متصلة فى إطارها العام الذى تعبّر عنه فكرة العرض «حكاوينا»، حيث تمثل هذه الاسكتشات المرتجلة من المتدربين حكاياتهم وأفكارهم الخاصة عن أنفسهم، وعن مجتمعهم، حول مواضيع مختلفة مثل الفشل والنجاح والحب والغباء والسوشيال ميديا، وغيرها.

واعتمد العرض على وصلات موسيقية حية، تتخلل المشاهد التمثيلية، نجحت فى إبراز المهارات الاستعراضية لشباب الورشة، وقدرتهم على الغناء الفردى والجماعى، وتستعيد موسيقى العرض باقة مختارة بعناية من تراثنا الغنائى، عن طريق المايسترو محمد فتحى عبدالوهاب، ضمت أغانى مثل: «عينى علينا يا أهل الفن»، و«حنكورة حكالنا حكاية»، و«زقزق العصفور صحانى»، وغيرها.

وأشاد الفنان هشام عطوة، فى كلمته فى نهاية عرض «حكاوينا»، بجهود المدربين، وقدرتهم على استثمار طاقات الشباب وتوظيفها ليكونوا امتدادًا لأجيال من المبدعين فى المسرح المصرى.

وأضاف أن ورشة «ابدأ حلمك» ترسخ لاستراتيجية اكتشاف ودعم الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمتميزين دومًا لاستثمار طاقاتهم فى التعبير عن مجتمعهم وقضاياه بشكل إبداعى، باعتبار أن فن المسرح واحد من أكثر الفنون تأثيرًا فى مجتمعنا الحضارى.