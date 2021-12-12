الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شقة سكنية بمركز أوسيم دون وقوع إصابات.

ويجري فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع الحريق لبيان سببه. 

البداية بتلقي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أحد العقارات بجوار معهد الهلال، بشارع محمد هاشم بمركز أوسيم تم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء التي حاصرت ألسنة اللهب وتمكنت السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وتحديد سبب نشوبه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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