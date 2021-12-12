محمد الباز يكتب: كيف أنقذ هيكل «أولاد حارتنا» من أنياب المتطرفين؟

«الأستاذ» كان أول من نشر «الرواية الأزمة» مسلسلة فى جريدة الأهرام

حين أعطى نجيب «أولاد حارتنا» لعلى حمدى الجمال قال له: «اقراها كويس وبعناية»

هيكل نشرها على مسئوليته الشخصية وتفادى غضب مؤسسة الرئاسة بنشرها بشكل يومى وليس أسبوعيًا

يجمع بين الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والروائى العالمى نجيب محفوظ أكثر من كونهما ينتميان إلى حى الحسين نشأة وتكوينًا وتأثرًا، وإصرارًا على أن تخرج جنازتهما من المسجد الذى شهد سنوات صباهما الأولى.

فكل منهما يمكن النظر إليه على أنه استطاع أن يعبر الأجيال ويقهر الزمن، مات هيكل فى عامه الثالث والتسعين، ومات نجيب فى عامه الخامس والتسعين، وقد منحتهما الأيام والسنوات أسطورية ما كان لها أن تتوافر لهما لو أنهما ماتا كما يموت الناس فى خمسينيات أو ستينيات عمرهم.

كان الزمن كريمًا مع الكبيرين هيكل ومحفوظ، فقد ترك لهما نفسه بالقدر الذى استطاعا فيه أن يحققا أكثر مما يريدان، أو حتى يحلمان لنفسيهما، فكتبا ودخلا معارك، وتحلّق من حولهما تلاميذ ودراويش لا يزالون يلعبون أدوارًا مهمة فى مد عمريهما، من خلال الحكى عنهما بما لا نعرفه، والدفاع عنهما ربما بما لا يتوقعان.

وكما وضع نجيب محفوظ الأدب المصرى والعربى على خريطة الأدب العالمى من خلال فوزه بجائزة نوبل، استطاع محمد حسنين هيكل أن يخترق جدران الصحافة العالمية الصلبة والمنيعة، فأصبح واحدًا من أهم الصحفيين فى القرن العشرين، بشهادة كهنة وأساطين المهنة، فهو تقريبًا الصحفى المصرى الوحيد الذى يعرفه العالم، ويسعى القراء فى دول العالم المختلفة إلى قراءة كتبه، فهى مصدر مهم من مصادر اقترابهم من تاريخ مصر الحديث، الذى لم يكن هيكل شاهدًا عليه فقط، بل مشاركًا فى صنعه أيضًا.

عندما كنت أعمل على مشروع جمع مذكرات الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من بين سطور ما كتبه وما قاله، وهو المشروع الذى صدر فى كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية»، كنت حريصًا على أن أتوقف عند مَن عبروا فى حياة هيكل من أدباء وكُتّاب ومفكرين، وكان نجيب محفوظ من أهم هؤلاء، الذين ارتبطوا مع هيكل بتجربة، يمكنها أن تضع أيدينا على ما كان بين السياسة والصحافة والأدب من روابط عصية على الفهم.

كانت لدى هيكل فلسفة خاصة فى إصداره لجريدة الأهرام حين تولى رئاسة تحريرها، فقد دفعه نهمه فى صناعة الصحف، الذى كان بلا حدود، أن يكون الأهرام بيتًا لكبار الكُتّاب والمفكرين والروائيين من مختلف الاتجاهات والآراء والمذاهب السياسية المعارضة للنظام قبل المؤيدة له، ولم يفعل ذلك فى محاولة لمناكفة النظام، بقدر ما فعله لدعمه، فقد أراد من الجميع حتى المختلفين معه أن يلتفوا حوله، وهو ما حدث.

لدى البعض تفسير آخر، يمكن أن يكون مقبولًا، وهو أن هيكل فعل ما فعله مدفوعًا برغبة سياسية خبيثة وليس بدافع مهنى نزيه، فعندما يكون لديه فى الأهرام من يكتبون ضد النظام، فإنه بذلك سيضمن أن تكون معارضتهم مهذبة، معارضة بلا أنياب، وهو فى النهاية ما يحقق مصلحة النظام الذى كان، رغم تمسكه بدوره الصحفى كـ«جورنالجى»، أحد أركانه الكبيرة والمؤثرة.

كان هيكل ذكيًا إلى أبعد مدى فى تعامله مع كُتاب الأهرام الكبار، ومن بينهم نجيب محفوظ، يقول عن ذلك: «لم أسمح لنفسى فى أى لحظة لأى سبب أن أستدعى أحدًا من كبار الأدباء والمفكرين الذين احتواهم الدور السادس فى الأهرام إلى مكتبى فى الدور الرابع، أنا الذى كنت أذهب إلى مكاتبهم محاورًا عندما يتوافر عندى وقت، فقد أردت توفير مناخ للإبداع دون ضغوط أو شواغل أخرى، وتركت القيمة تتجلى وفق ما يرى أصحابها».

لكن كيف وصل نجيب محفوظ إلى الأهرام، ليصبح كاتبًا متفرغًا بها؟

يمنحنا هيكل طرف الخيط عندما قال: «عندما جاءنى توفيق الحكيم واقترح علىّ أن نضم نجيب محفوظ إلى الأهرام، قلت لنجيب: لا أريد منك أن تفعل شيئًا غير أن تهتم بفنك الروائى، كل ما أتمناه أن تنشر كل عام رواية جديدة على حلقات».

وفى مفاجأة أعتقد أنها أربكت هيكل، رد محفوظ بطلب كان غريبًا إلى حد بعيد، فقد طلب أمرًا واحدًا وهو الانتظار حتى يصل إلى سن الإحالة إلى المعاش، أى عندما يصل إلى سن استحقاق المعاش الكامل.

سر دهشة هيكل من رد نجيب محفوظ، وربما ارتباكه كما أعتقد، أنه لم يكن يتصور أن نجيب حريص كل هذا الحرص على المعاش الذى كان سيتحصل عليه من الحكومة، فقد كان المرتب الذى سيحصل عليه فى الأهرام أكبر بكثير من الذى كان يحصل عليه وقتها، وأكبر مما كان سيحصل عليه بعد معاشه.

سأل هيكل نفسه: أى معاش يمكن أن ينتظره هذا الروائى المهم؟

لم يدرك هيكل وقتها تمكن وسيطرة شخصية الموظف على نجيب محفوظ، الذى قضى الشطر الأكبر من سنوات عمره موظفًا فى دواوين الحكومة، ولم يتخل أبدًا عن وظيفته حتى بعد أن أصبح أديبًا شهيرًا، فقد كان نجيب على قناعة بأن الأديب فى الشرق لا يمكنه أن يعيش ويفتح بيتًا من عائد عمله الأدبى.

فى العام ١٩٧١ وعندما خرج نجيب محفوظ إلى المعاش، أرسل له هيكل برسالة يمكن أن نعتبرها من وثائق الأهرام، قال له فيها: «عزيزى الأستاذ نجيب محفوظ، بعد التحية، لقد أسعد مؤسسة الأهرام وأسعدنى بوجه خاص قبولكم لأن يصبح تعاونكم مع مؤسسة الأهرام الذى بدأ منذ سنوات تفرغًا لتقديم إنتاجكم الأدبى لنشره على صفحاتها.

وتأييدًا لما تم اتفاقنا عليه، فإن هذا التعاون على أسسه الجديدة سيبدأ بينكم وبين مؤسسة الأهرام اعتبارًا من أول يناير ١٩٧٢، وأن مؤسسة الأهرام ستدفع لكم مكافأة قدرها مائة جنيه شهريًا مقابل حقها فى نشر كل ما تقدمونه إليها من إنتاجكم الذى لم يسبق نشره، على أن تتولوا محاسبة مصلحة الضرائب بمعرفتكم عما قد يستحق من ضريبة باعتباركم مؤلفًا، وأن هذا الاتفاق يسرى لمدة عام قابلًا للتجديد إلى مدد أخرى وفق ما يتم عليه اتفاقنا فى نهاية كل عام.

ومن المفهوم أن نشر إنتاجكم الأدبى سيكون مقصورًا على جريدة الأهرام طوال مدة قيام هذا العقد، دون إخلال بحقكم بوصفكم مؤلفًا فى إعادة جمعه ونشره فى كتاب بعد ذلك، مع منح الأولوية للأهرام فى إعادة هذا النشر بالطريقة وبالشروط التى يتم الاتفاق عليها.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم مرة أخرى سعادتنا جميعًا واعتزازنا بأن تتيح الظروف لنا ولقرائنا على اتساع الوطن العربى كله تعاون كاتب كبير وصاحب مدرسة جديدة فى القصة تتميز بنظرتها الاجتماعية الناقدة».

قبل هذا الخطاب بعشر سنوات، وعندما أتم نجيب محفوظ عامه الخمسين، احتفى به هيكل، واحتفل بعيد ميلاده فى الأهرام، وهو الاحتفال الذى حضرته السيدة أم كلثوم، ويومها قال نجيب عن أم كلثوم: ما كل هذه الكاريزما التى تحملها هذه السيدة؟

على الخريطة التى تجمع ما بين هيكل ونجيب محفوظ تأتى القصة الكبيرة لرواية نجيب محفوظ الخالدة «أولاد حارتنا»، وهنا يمكن أن نثبت شهادة هيكل عليها، فقد كان هو أول من نشرها مسلسلة فى جريدة الأهرام.

يقول هيكل: نجيب محفوظ أعطى أولاد حارتنا لعلى حمدى الجمال، كان نجيب محفوظ يزوره باستمرار فى مكتبه، وكان على الجمال مدير تحرير الأهرام، وقد أعطاه الرواية فى ١٩٥٩، على لم يقرأ الرواية، لكنه قال لى إن نجيب محفوظ وهو يعطيها له طلب منه قراءتها بشكل جيد وبعناية، وأضاف الجمال: يبدو أن فى الرواية لغمًا ما، أخذت الرواية وقرأتها، أحضرتها معى إلى البيت، لأن جو المكتب قد لا يساعدنى على قراءة الرواية، وأدركت مغزى تحذير نجيب محفوظ لعلى حمدى الجمال.

بعد أن قرأ هيكل الرواية، أخذ قراره الفورى بالنشر، يقول: استقر رأيى على النشر، تصورت من البداية أن بعض رجال الدين قد يحاولون وقف نشرها، لكل هذا قلت: سأنشر هذه الرواية بصورة يومية، وكانت أول مرة تنشر فيها رواية يومية، ولم أجد سببًا يدعونى لسؤال جمال عبدالناصر قبل النشر، فهذا عملى وأنا أمارسه، وكنت متأكدًا أن أحدًا، خاصة من رجال الدين، لن يتمكن من التنبه لأهمية الرواية إلا متأخرًا، وهذا ما جرى فعلًا عندما نشرت الحلقة السابعة عشرة، خلال النشر تحرك رجال الأزهر وأطلقوا طلقاتهم، الضجة قامت والدولة دخلت فيها ونحن كنا قد وصلنا إلى الحلقة العشرين.

ويكشف هيكل عن إحساسه بالرواية، فقد كان يعرف ما سيجرى، أو على الأقل كان لديه تقدير لبعض ما سيحدث.

لنسمعه وهو يقول: كان عندى بعض القلق، لكننى لم أكن أتصور أن يصل الأمر إلى هذا المدى الذى وصلت إليه، قلت نعمل تجربة جديدة فى النشر، حتى نرى إن كانت الرواية ستشد القارئ أم لا من خلال النشر بهذه الطريقة الجديدة، كنا ننشرها فى الصفحة السابعة، أكثر قليلًا من ثلث صفحة، بعد الحلقة السابعة عشرة وحتى الحلقة العشرين انقلبت الدنيا والأزهر أصدر بيانات.

بعد أن أثار نشر الرواية الضجة التى توقعها هيكل، تحدث معه الرئيس عبدالناصر، سأله: إيه الحكاية؟

فرد عليه: أنا كنت مدركًا لكل المحاذير قبل النشر، لكن هذه رواية لنجيب محفوظ، وعلى أى حال سوف ينتهى النشر خلال أيام.

يستكمل هيكل شهادته على ما جرى، يقول: ثم جاء قرار الأزهر بعد ذلك، وانطبق القرار على طبعها فى كتاب وليس على النشر مسلسلًا فى الأهرام، الذى كان قد تم، ولم نكن نحن طرفًا فى قرار الأزهر، ولم تكن لنا صلة به، وفى حدود علمى فإن الدكتور سيد أبوالنجا هو الذى اتصل بنجيب محفوظ من أجل نشر الرواية فى بيروت، لأن دار المعارف كان لها فرع هناك، وكانت لها صلات بدور نشر لبنانية كثيرة، وكانت تابعة للأهرام.

يمكننا أن نستكمل ما جرى من عند نجيب محفوظ الذى كانت لديه روايته، يقول: عندما نشرت الرواية على صفحات الأهرام على مسئولية الكاتب محمد حسنين هيكل أخبرنى أن هناك انزعاجًا بسبب ذلك فى الرئاسة، وأن الرئيس حدثه، وقال لى هيكل: إحنا بقى عايزين إيه؟ فيه مشكلة والرئاسة مش عاجبها، مش عايز كل أسبوع زى ما بنعمل، فنعملها يوم ورا يوم عشان نخلص. ونشروها بالفعل فى حلقات بشكل يومى.

هنا ارتباك فى رواية نجيب محفوظ، فالمفروض أن النشر جرى بشكل يومى من البداية، وليس عندما اعترضت الرئاسة وتحدث جمال عبدالناصر مع هيكل.

لكن المؤكد أن عبدالناصر تدخل لمنع نشر الرواية فى كتاب حتى لا تزيد المشاكل، وهو ما أثبته نجيب محفوظ، بقوله: أرسل لى الرئيس عبدالناصر مندوبه الشخصى حسن صبرى الخولى، وطلب منى ألا يصدر الكتاب فى مصر، ولو هعمله كتاب ميطلعش فى مصر دلوقتى.

من بين ما أكده هيكل وهو يتحدث عن نجيب محفوظ أنه لم يقرأ كل أعماله الروائية والقصصية، لكنه قرأ ما اعتبره أهمها، أو ما نشره الأهرام منها.

ويثبت أيضًا أنه لم يفكر أحد فى اعتقال نجيب محفوظ فى أى وقت من الأوقات.

أولًا: لأن جمال عبدالناصر كان يعرف قيمة وقدر نجيب محفوظ، ويعلم أنه يستطيع أن يعاتبنى على بعض الأشياء التى يكتبها نجيب وغيره من كتّاب الأهرام.

وثانيًا: لأننى كرئيس تحرير لم أكن أسمح بذلك أبدًا، لأننى أرى دور رئيس التحرير يتخطى مجرد قدرته على تجنيد الكتّاب المهمين وإدارة الجريدة، دوره الأهم هو حماية الجريدة وكل كتّابها، ولم أقبل أبدًا أن يتجاوز أحدًا أو يؤذى محررًا فى الأهرام، وكان الجميع يعلمون أن من يُرِد التحدث مع أى شخص فى الأهرام بخصوص أى أخطاء أو مشاكل فعلية أن يتحدث مع رئيس التحرير فقط.

ويضيف هيكل: وبعيدًا عن «أولاد حارتنا» فكل أعمال محفوظ النقدية مثل «اللص والكلاب- السمان والخريف- ميرامار...» نشرت فى الأهرام وأنا رئيس تحرير وفى عصر جمال عبدالناصر، ولم تحذف منها كلمة، وأعتقد أن جائزة نوبل التى تحصل عليها محفوظ كانت على أعمال نقدية نشرت كلها فى الأهرام.

هنا يمكننا أن نمسك بما يشبه الاشتباك بين هيكل ونجيب محفوظ.

فعندما نشر جمال الغيطانى كتابه «نجيب محفوظ يتذكر» وجد فيه هيكل ما يزعجه.

قال نجيب: لم ألتق عبدالناصر فى لقاءات خاصة، إنما رأيته ثلاث مرات عندما حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، طلعت وسلمت عليه ونزلت، المرة الثانية ١٩٥٧، كان هناك عدد من الأدباء العرب التقى بهم، وكنت أحد الذين ذهبوا إلى اللقاء، المرة الثالثة كانت فى الأهرام عندما زاره، كان يتحدث إلى كل شخص.

قال لى عبدالناصر: إزى ناس الحسين بتوعك، بقالنا زمان ماقريناش لك قصة.

هيكل قال له: لا ده بكرة طالعة له قصة.

كنا يوم خميس.

هيكل قال: نعمل إيه؟.. ما هى قصصه تودى فى داهية.

عبدالناصر قال له: لا، تودى رئيس التحرير.

يعلق هيكل على ما قاله محفوظ فى حديثه الطويل مع يوسف القعيد الذى نشره فى كتابه «محمد حسنين هيكل يتذكر.. عبدالناصر والثقافة والمثقفون»، يقول: هذه الرواية عمليًا غير ممكنة، وفضلًا عن أن الأستاذ جمال الغيطانى كتب عن أقوال للأستاذ نجيب محفوظ من الذاكرة، فالرواية كما نشرت غير معقولة لسبب أساسى أنها لا تتفق مع سلوكى مع عبدالناصر ولا نوع علاقتى به.

قال نجيب محفوظ إن عبدالناصر قال له: إننا لم نقرأ لك شيئًا، من الممكن أن يكون هذا صحيحًا، لكن أن أقول لعبدالناصر إننا سنقرأ له نصًا يودى فى داهية، فهذا معناه إننى أقول لجمال عبدالناصر فى مواجهته، وفى حضور جمع كبير من الناس وعلنًا، إنه من الممكن أن يذهب كاتب فى داهية فى ظل حكمه بسبب قصة أدبية.

لو كنت قلت ذلك فمعناه أننى أسىء إلى جمال عبدالناصر وإلى نظامه، وأكثر من ذلك أننى أسىء إلى نفسى ولعلاقتى بجمال عبدالناصر.

هل من المعقول أن أرضى لنفسى، وأن أرضى لجمال عبدالناصر، مثل هذا الموقف، والتداعيات التى يمكن أن تخرج منه ومن الصعب حسابها.

هل أقول لجمال عبدالناصر يوم زيارته إلى الأهرام وعلى مسمع من جميع مثقفى مصر إن رواية نجيب محفوظ القادمة «تودى فى داهية»؟

هل أقول هذا لجمال عبدالناصر؟

هل أقلل من نفسى وفى حضور الكتّاب الذين يعملون معى فى الأهرام؟

ويضيف هيكل: وحتى لو قلت أنا هذا الكلام، أى مع فرض أننى قلت هذا الكلام، فهل يرضى الرئيس جمال عبدالناصر أن يقول لى وفى هذا الجمع إن اللى يروح فى داهية هو أنا وليس نجيب محفوظ، الكلام جميعه اعتراف ضمنى بأن هناك داهية أو ليمان يمكن أن يروح فيهما من يجرؤ على الكتابة بطريقة لا ترضى السلطة، هذا كلام لا يمكن أن يكون قد قيل، وأعتقد أن رواية الأستاذ نجيب محفوظ تُظهر التباسًا فى الحقائق، وأظن أن هناك من حكى لنجيب شيئًا عما جرى فدخل الأمر فى رأسه، وكرر الحكاية وقالها أكثر من مرة يومًا بعد يوم، جمال عبدالناصر فى هذا اللقاء كان مهتمًا بأن يستمع بأكثر مما يتكلم، وأظن أنه تكلم بعد المقدمة التى قدمت بها المثقفين له، كان قد طلب أن يستمع لكل التيارات، وجميع التيارات تكلمت واستمع للجميع باهتمام وناقش كثيرًا، وبقى فى الأهرام وقتًا أكثر مما كان مقررًا من قبل.

لم يفسد ما جرى ما بين هيكل ومحفوظ من علاقات طيبة، بل ظل الود موصولًا بينهما، فعندما جمعهما لقاء حضره الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودى، قال نجيب: أنا مبسوط إن الأستاذ هيكل لا يكتب أدبًا، كنا وقتها هنقعد فى بيوتنا، وهو ما يؤكد اعتزاز محفوظ وتقديره الشديد لهيكل.

وعندما كان يحتفل مريدو نجيب محفوظ بعيد ميلاده الثانى والتسعين، أرسل له هيكل رسالة رقيقة قال له فيها: عزيزى الأستاذ نجيب محفوظ، أتابع كما يتابع غيرى احتفالات عيد ميلادك الثانى والتسعين، وعلى وجه اليقين فإن هذه الحفاوة البالغة بك مبعث رضى كبير لكل العارفين بقيمتك والداعين لك بالصحة الموفورة بدنًا وفكرًا وخيالًا خلاقًا ومبدعًا، ومع كل المحبة والتقدير، سلمت مبدعًا.

وعندما توفى نجيب محفوظ فى العام ٢٠٠٦ أرسل هيكل رسالة عزاء إلى أسرته، ينعى فيها أيامًا جمعتهما معًا.