متحدث الصحة: كورونا لن يختفي والأمل في اللقاحات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه مر حوالي عامين من التعامل مع فيروس كورونا، حيث أدرك العالم أن الفيروس لن يختفي وسيظل باقيا.

وتابع: «بقي الأمل إن الفيروس يبقى أضعف وأعراض الإصابة بيه تكون أخف ومعدلات الوفيات أقل، بس كمان العالم مدرك إن ده قرار مش هياخده الفيروس، ده قرارنا احنا بإننا نتطعم».

وأضاف أن التطعيم سيجعل الجهاز المناعي أقوى في حين يكون المرض أضعف ومعدلات الوفيات أقل، قائلا: «القرار قرار كل واحد فينا.. اطعّم واطمن»