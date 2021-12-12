نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح سوق الخير بكلية التجارة

افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الكلية الخيري (سوق الخير) بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدي الإعاقة تحت إشراف الدكتور حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الدكتور خالد قدري أن الكلية تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي بالكلية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين.

وأضاف الدكتور خالد قدري أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الملابس والشنط والأحذية والإكسسوارات والمشغولات اليدوية ولعب الأطفال، والتي تم جمعها بالجهود الذاتية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين. وأن المعروضات تباع بأسعار رمزية ويتم تخصيص دخلها لصالح دعم وكفالة الطلاب غير قادرين، لافتا إلى أن هذا المعرض يقام 4 مرات سنويا داخل الكلية في إطار الدور الخدمي والتنموي للكلية وجامعة عين شمس.