الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيادة السوداني: تشكيل القوات المشتركة ضروري لتنفيذ الترتيبات الأمنية

الدكتور الهادي إدريس
الدكتور الهادي إدريس

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس أن تشكيل القوات المشتركة تعد خطوة ضرورية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، كما أنها ستسهم في معالجة الانفلاتات الأمنية في دارفور.
 

وبحث إدريس- خلال لقائه في الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) اليوم الأحد مع اللجنة التنسيقية لقوات مسار دارفور- سبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة ومعالجة قضايا التنمية والانفلاتات الأمنية التي تشهدها ولايات دارفور.
وقال العميد يزيد دفع الله رشاش مقرر اللجنة التنسيقية، في تصريح صحفي: "إن اللقاء ناقش مقترح تشكيل القوات المشتركة، وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، باعتبارها خطوة ضرورية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية".
وأضاف أن اللقاء تطرق لمهام ومسئولية القوات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ترحيب قيادات مسار دارفور بهذه الخطوة الايجابية، والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور.
وتوقع تشكيل لجان فنية لبحث مهام القوات وصولًا لقوة مشتركة وفق اتفاقية جوبا للتعامل مع الوضع الطارئ في الإقليم، مؤكدًا أهمية أن تتحرك الاتفاقية بكل ملفاتها دون أي تجزئة.

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