وزيرة التضامن: المخدرات ترفع معدلات الجريمة المجتمعية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات ترسخ البطالة وتضعف الإنتاج وتزيد الفقر وترفع معدلات الجريمة المجتمعية، كما تزيد العنف سواء كان أسرياً أو بين أعضاء المجتمع المحلي وكان منهج وزارة التضامن الاجتماعي أننا لن ننتظر أن يطرق بابنا مريض الإدمان بالأحياء المطورة «بديلة العشوائيات»، بل أننا من يطرق أبوابهم، فكان مكون الزيارات المنزلية التي تم خلالها زيارة الأسر بالمناطق المطورة؛ وكذلك المناطق المُجاورة لها، حيث استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بمتوسط 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، ولأن هذا البرنامج تم من خلال شباب متطوع بالأحياء المطورة؛ فكان له بالغ الأثر في بث الطمأنينة لدي شبابنا مرضي الإدمان حتى أن أكثر من 80% من حالات الإدمان المتقدمة للعلاج بالأحياء المطورة تعرفت علي خدمة العلاج من خلال مكون الزيارات المنزلية.



وأوضحت «القباج» خلال حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، أنه تم افتتاح عيادات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأحياء (الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، حي الضواحي ببورسعيد، حدائق أكتوبر) لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وتردد عليها في خلال هذا العام قرابة الـ(6000 مريض إدمان منهم من استكمل البرنامج العلاجي ومنهم لا يزال موجود بمراكزنا العلاجية وننتظره بشغف لنسعد باستكماله البرنامج وفي إطار متابعتهم للوصول لمراحل التعافي سيتم تدريبهم علي حرف يحتاجها سوق العمل ومساعدتهم لتنفيذ مشروعات صغيرة بدعم من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مبادرة "بداية جديدة"، وتمثل هذه المبادرة حلقة في سلسلة تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة لأهلنا بالمناطق السكنية المطورة.