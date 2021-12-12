الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بقتل شقيقه في بولاق أبو العلا

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة بولاق أبو العلا.

كانت تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل قتل شقيقه في الشارع، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

 تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل مسن في دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ا " في العقد الخامس من العمر، أثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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