الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة في فيصل

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع في شقة بميدان الساعة بمنطقة فيصل بالجيزة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من برج النور رقم (6) بالمنطقة بميدان الساعة بمنطقة فيصل بالجيزة، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب مع إخلاء العقار من قاطنيه حرصًا على حياتهم.

النيران الحماية المدنية فيصل الدفاع المدني شرطة النجدة الحماية المدنية بالجيزة السيطرة السيطرة علي حريق

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