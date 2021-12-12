السيطرة على حريق شقة في فيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع في شقة بميدان الساعة بمنطقة فيصل بالجيزة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من برج النور رقم (6) بالمنطقة بميدان الساعة بمنطقة فيصل بالجيزة، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب مع إخلاء العقار من قاطنيه حرصًا على حياتهم.