الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: 3 جرعات من اللقاح الرعاية المُثلى من كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

 قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن أخذ ثلاث جرعات من اللقاحات تعد "الرعاية المُثلى" من كوفيد-19، لكن الحكومة الأمريكية لا تزال تعرًف رسميا التطعيم الكامل بأنه جرعتان من لقاحات فايزر/ بيونتيك أو موديرنا أو جونسون آند جونسون.

وأضاف فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة إيه. بي. سي الإخبارية أن مسئولي الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفا رسميا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ثلاث جرعات للقاحات قد تكون المعيار الجديد للرعاية قال فاوتشي: "حسنا، أعتقد يقينا أنها تمثل الرعاية المُثلى".

وأردف: "أقصد، بالنسبة للمتطلبات الرسمية، فما زالت الجرعتان من فايزر/ بيونتيك أو موديرنا أو الجرعة من جونسون آند جونسون تطابق التعريف الرسمي لما هو مطلوب. لكنني أعتقد أنه لو نظرت للبيانات، يتضح أكثر فأكثر أنه إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فعليك حقا الحصول على جرعة معززة".


وتابع فاوتشي أن الأمر سيحتاج شهورًا للقطع بما إذا كانت هناك حاجة لتلقي جرعات سنوية معززة للقاحات، موضحا أنه يأمل من وجهة نظر مناعية أن تكون جرعة معززة واحدة كافية لتوفير حماية أكبر من الأشهر الستة التي يوفرها اللقاح الأولي.

وكانت أعلنت شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر عن أنه من الضروري أخذ ثلاث جرعات من لقاحهما المشترك لتوفير حماية كافية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وذكرت الشركتان، أن البيانات المعملية الأولى أفادت بأن أخذ جرعتين فقط من اللقاح لا يوفر حماية كافية من الإصابة بأوميكرون.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركتان إنهما تعتقدان أن جرعتي اللقاح لا تزالان توفران حماية من الإصابة بمسار خطير للمرض، وأشارتا إلى أن أخذ جرعة تنشيطية يزيد من مستوى الأجسام المضادة بدرجة تكفي لتحييد المتحور أوميكرون.

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