وفيات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ حاجز 800 ألف

أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف اليوم الأحد، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.

وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن تطلعه لتوثيق الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما يدعم قدرة المنظمة على توسيع نطاق إسهاماتها عالميًا انطلاقًا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لا سيما في مجال الاستجابة للأزمات والمواقف الطارئة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية، يرافقه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حيث كان في استقباله جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من كبار موظفيها وموظفي مركز المنظمة في دبي.

وتعرّف الدكتور جيبرييسوس على نطاق عمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتسهيلات المقدمة للمنظمات الإنسانية العاملة في إطارها والتي تدعم من قدرتها على الاستجابة للطوارئ بسرعة وكفاءة عالية في مناطق متفرقة من العالم.

وخلال الزيارة اطلع مدير عام منظمة الصحة العالمية على مستودعات المنظمة ومكتبها اللوجستي في مقر المدينة التي يتم من خلالها إرسال الشحنات الطبية الإغاثية إلى جميع المناطق الجغرافية الست التي تعمل فيها المنظمة حول العالم.

