الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «البارالمبية الآسيوية» يفوز بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية

رئيس اللجنة البارالمبية
رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي،

فاز رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، بعضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ممثلًا للقارة الآسيوية في الانتخابات التي جرت عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة 167 عضوًا من مختلف قارات العالم.
وأكد العصيمي- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن دعم القيادة ومكانة الإمارات على المستوى الدولي وقوتها الناعمة واحترام العالم لها كلها عوامل ساهمت في فوزه وتعزيز ثقة المجتمع الدولي به.
وقال: "بات أصحاب الهمم قيادات مؤثرة في المنظمات الدولية، ووصولهم إلى هذه المناصب لم يأت من فراغ، فهو ثمرة الاهتمام الكبير الذي يحظون به من القيادة الرشيدة".
وأضاف: "نيابة عن دولة الإمارات والقارة الآسيوية وكل شعوب آسيا، سنواصل مسيرة العطاء ورفع راية الدولة عالية خفاقة في جميع المحافل والعمل بكل إخلاص لتحقيق الأهداف المنشودة".
واختتم العصيمي حديثه مؤكدًا أن أصحاب الهمم على قدر التحدي، ويملكون القدرة على إثبات أنفسهم وتعزيز مكتسباتهم بل والتواجد على قمة الهرم الدولي لتبني مطالبهم في العالم، والتحدث باسمهم، والمساهمة في وضع السياسات العامة لرعايتهم في كل مكان بالعالم.
كان الإماراتي محمد محمد فاضل الهاملي قد احتفظ بمقعده عضوا بالاتحاد الدولي للجنة البارامبية الدولية لدورة ثالثة في نفس العملية الانتخابية التي أجريت عن بعد عبر تطبيق الاتصال المرئي.

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