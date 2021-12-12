الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الوحدة المحلية ببني سويف تبدأ في تركيب صناديق القمامة

الصناديق
الصناديق

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف أعمال تركيب صناديق القمامة على مستوى المدينة العاصمة، ضمن الاعتمادات المخصصة لنشاط تحسين البيئة ودعم منظومة النظافة من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، وفي إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بدعم منظومة النظافة والتجميل وإضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين وتوفير حاويات لمنع إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع والطرق.

وأوضح المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة أنه تم استلام دفعة من صناديق القمامة لتركيبها على أعمدة الإنارة بأحجام وسعات متفاوتة، منها 200 صندوق سعة 240 لتر للصندوق الواحد، و50 قاعدة صناديق سعة 50 لتر، و250 سلة أعمدة فردية سعة 50 لتر، وتضاف إلى أدوات دعم منظومة النظافة، حيث سبق وأن تم استلام 80 عربة لجمع القمامة، من الخطة وتم توزيعها على المناطق الست لدعم منظومة النظافة بمدينة بني سويف العاصمة.

ونوه رئيس المدينة إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

بني سويف القمامة منظومة النظافة دكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية أعمدة الإنارة

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