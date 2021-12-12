«طلعت مصطفى» الأولى في مصر بقائمة أقوى 50 شركة عقارية بإجمالي أصول 8 مليارات دولار

نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في صدارة الشركات المصرية بقائمة مجلة فوربس العالمية لأقوى 50 شركة عقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021، وذلك بفضل امتلاك المجموعة إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وبنائها أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، وامتلاكها محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع.

ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ورفعت توقعاتها من المبيعات إلى 30 مليار جنيه عن السنة المالية 2021.

كما حققت المجموعة، حتى 30 سبتمبر عام 2021 رصيد مبيعات فعلية غير مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية. وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 11.31 مليار جنيه وبنسبة نمو 9%.



وذكرت مجلة "فوربس" أن المشروع الجديد لمجموعة طلعت مصطفى "نور" يضم حوالي 140 ألف وحدة سكنية وفندقا 5 نجوم بخلاف المساحات الخضراء والمرافق والمراكز التجارية.