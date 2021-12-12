الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الصربى: نعمل على دفع آفاق التعاون مع مصر اقتصاديًا وتُجاريًا

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع إيفيتا داتشيتش

أكد إيفيتا داتشيتش، رئيس الجمعية الوطنية الصربية، أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع زملائه في البرلمان على دفع آفاق التعاون مع مصر، حتى يتم استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع إيفيتا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان)، والوفد المرافق له، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وأعرب رئيس البرلمان الصربي، خلال اللقاء، عن سعادته بالتطورات الإيجابية في العلاقات المصرية الصربية، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز العلاقات مع بلاده في مختلف المجالات.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع صربيا منذ ما يقرب من 113 عاماً، منوها بدور الدولتين المحوري في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ، حيث شهدت أول زيارة لرئيس مجلس النواب المصري إلى بلجراد عام 2018، وزيارة رئيسة الجمعية الوطنية السابقة إلى مصر عام 2019، والتي التقى خلالها بالرئيس السيسي، فضلا عن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التعاون البرلماني.. وفي هذا الصدد، رحب بإعادة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وقيام مجلس النواب المصري بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع صربيا.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة من خلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية، معرباً عن تطلعه بأن تعكس نسب التبادل التجاري المستقبلية آفاق التعاون الاقتصادي الممكنة بين البلدين. ‎

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