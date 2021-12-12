«وداعة»: «الاتجاهات المتعددة» تورد 25 ألف طن سنويا لصالح «الصناعات الغذائية»

قال بدر وداعة المدير العام لشركة الاتجاهات المتعددة السودانية، على هامش معرض «فودز أفريقيا»، إن الشركة متعاقدة منذ 8 سنوات مع «القابضة للصناعات الغذائية»، مؤكدا أنها تعمل على توريد اللحوم السودانية الطازجة لصالح الوزارة.

وأضاف أن شركة «الاتجاهات المتعددة» تورد ما يقرب من 25 ألف طن سنويا لصالح «الصناعات الغذائية»، موضحا أن شركة الاتجاهات المتعددة تمتلك أكبر مجازر على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة تمتلك مزرعة في منطقة أبو سمبل تنتج 25 ألف رأس ماشية، علاوة على تنفيذ شراكة مع مجزر توشكي ويسع إلى 15 ألف رأس ماشية.