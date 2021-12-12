الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف مبادرات حماية الأطفال في كافة المراحل العمرية

مبادرات حماية الأطفال
مبادرات حماية الأطفال في كافة المراحل العمرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن المبادرات الصحية الشاملة التي تقدمها الوزارة لحماية صحة الأطفال في كافة المراحل العمرية وذلك للحفاظ على جيل كامل صحي وخالي من الأمراض، بالتزامن مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت أن تلك المبادرات تشمل مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، ومباردة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة. 

وأضافت الوزارة أن المبادرات الصحة العامة تشمل أيضاً، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس الإعدادية.

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الصحة المبادرات الصحية الشاملة الوزارة المراحل العمرية جيل كامل صحى اليوم العالمى مبادرة رئيس الجمهورية صحة الأم والجنين

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